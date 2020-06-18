AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير الصين بالقاهرة: إنشاء مستشفى للصداقة ومركز لمكافحة كورونا في إفريقيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:36 ص
السفير الصيني بالقاهرة
السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج
Advertisements
محمد وديع
أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن القمة الأفريقية_ الصينية الاستثنائية أتت بمبادرة من الصين وجنوب أفريقيا والسنغال، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال المؤتمر، وفي بداية افتتاح القمة طرح الرئيس الصيني 4 نقاط لتعزيز التعاون الصيني الأفريقي، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.  

وتابع السفير الصيني، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الخميس، بمقر السفارة الصينية بالقاهرة عبر الفيديو كونفرانس، أن الرئيس الصيني شي جين بينج بحث مع رؤساء الحكومات والدول الأفريقي ما يؤكد التواصل الصيني الأفريقي والعلاقات الطيبة بينهم، مشيرا إلى الالتزام بمكافحة فيروس كورونا يدا بيد وتسريع وتيرة تقديم المساعدات المادية والطبية للدول الافريقية وارسال المساعدات الطبية وانشاء مقر مركز مكافحة الوباء الافريقي وبناء مستشفى الصداقة الصينية الافريقية وتعزيز التوأمة مع المستشفيات الافريقية واقامة مجتمع صحي مشترك صيني افريقي.

ولفت الى ان الصين ستمنح الدول الافريقية الدواء حال تصنيعه لمواجهة كورونا مجانا من أجل تجاوز تداعيات الوباء ولذلك يجب التسريع في استكمال البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق وتخفيف أعباء الديون الأفريقية، لتجاوز الصعوبات الحالية وتعميق سداد الديون ووضع ترتيبات حول القيود التجارية.

ودعا السفير الصيني إلى مواصلة فترة تعليق الديون، واتخاذ خطوات أقوى للإعفاء من الديون للدول الأفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير الصين بالقاهرة: طائرة مستلزمات طبية تصل القاهرة الخميس

115 ألف قناع هدية من شينجيانج الصينية لـ مصر لمكافحة كورونا

رئيس "الصداقة البرلمانية المصرية الصينية": التعاون بين القاهرة وبكين نموذج رائع فى مواجهة "كورونا"

سفير الصين: سنقف بحزم مع مصر حتى تتغلب على وباء كورونا

ترشيحاتنا

التموين: طرح 40 مليون كمامة قماشية على البطاقات التموينية قريبًا.. فيديو

السالمون.. نائب يكشف حقيقة ظهور فيروس جديد في الصين

بدون ملينات.. تناول نصف كوب من هذا الخليط لسهولة الهضم

عمدة قرية العائدين من ليبيا: عاشت مصر بقيادتها وأبنائها

حكم تأخير عدم الوفاء بالنذر.. مستشار المفتي يجيب

قرعة نارية.. السعودية تصطدم باليابان والصين في كأس آسيا 2020 للناشئين

AdvertisementS

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

عيد ميلاد ليلى شعير الـ 80.. عدد زيجاتها وسر غضب عادل إمام منها وضربها من أحمد زكي

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

اللائحة في انتظاره.. اتحاد الكرة يهدد الزمالك حال رفض استكمال الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعادة تأهيل كوبري إمبابة التاريخي على النيل بتكلفة ٤٠ مليون جنيه.. صور

ياسمين صبري و هنا الزاهد الأبرز.. نجمات تألقن بالفساتين المشجرة في صيف ٢٠٢٠

من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى