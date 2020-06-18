سفير الصين بالقاهرة: إنشاء مستشفى للصداقة ومركز لمكافحة كورونا في إفريقيا





وتابع السفير الصيني، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الخميس، بمقر السفارة الصينية بالقاهرة عبر الفيديو كونفرانس، أن الرئيس الصيني شي جين بينج بحث مع رؤساء الحكومات والدول الأفريقي ما يؤكد التواصل الصيني الأفريقي والعلاقات الطيبة بينهم، مشيرا إلى الالتزام بمكافحة فيروس كورونا يدا بيد وتسريع وتيرة تقديم المساعدات المادية والطبية للدول الافريقية وارسال المساعدات الطبية وانشاء مقر مركز مكافحة الوباء الافريقي وبناء مستشفى الصداقة الصينية الافريقية وتعزيز التوأمة مع المستشفيات الافريقية واقامة مجتمع صحي مشترك صيني افريقي.





ولفت الى ان الصين ستمنح الدول الافريقية الدواء حال تصنيعه لمواجهة كورونا مجانا من أجل تجاوز تداعيات الوباء ولذلك يجب التسريع في استكمال البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق وتخفيف أعباء الديون الأفريقية، لتجاوز الصعوبات الحالية وتعميق سداد الديون ووضع ترتيبات حول القيود التجارية.





ودعا السفير الصيني إلى مواصلة فترة تعليق الديون، واتخاذ خطوات أقوى للإعفاء من الديون للدول الأفريقية.

أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن القمة الأفريقية_ الصينية الاستثنائية أتت بمبادرة من الصين وجنوب أفريقيا والسنغال، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال المؤتمر، وفي بداية افتتاح القمة طرح الرئيس الصيني 4 نقاط لتعزيز التعاون الصيني الأفريقي، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.