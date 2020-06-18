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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو سعد على السوشيال ميديا

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:58 ص
عمرو سعد
عمرو سعد
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سيد احمد
شارك الفنان عمرو سعد جمهوره، بصورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وتفاعل مع عمرو سعد عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

النجم الكبير - منور با فنان - اخطبوط مصر.


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يذكر أن أحدث أعمال عمرو سعد مشاركته في مسلسل "الاختيار" عن قصة البطل الشهيد العقيد أحمد منسي، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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