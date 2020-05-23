الجمهور يختار عمرو سعد أفضل ضيف شرف في مسلسل الاختيار .. صور

نجاح مسلسل الاختيار بشكل غير مسبوق لأي عمل درامي سابق كان سببه الدقة في اختيار كل فريق العمل حتي ضيوف الشرف ، ومن ضمنهم الفنان عمرو سعد والذي تصدر تريند ( تويتر ، جوجل ) بعد ظهوره في المسلسل ، بسبب تفاعل الجمهور معه، وهو ماتكرر أيضا في استفتاء شاهد حيث تصدر الاستفتاء الذي نظمته منصة شاهد عن أفضل ضيوف الشرف في مسلسل "الاختيار".
عمرو سعد احتفي علي صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي بظهور في مسلسل " الاختيار " ، ونشر صور من كواليس العمل وأشاد بكل صناعه لأنهم يقدمون عمل للتاريخ وانه شارك في المسلسل لأنه يعتبره واجب وطني.
مواعيد عرض مسلسل الاختيار
تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.
ملخص أحداث مسلسل الاختيار
تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.
فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.