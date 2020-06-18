تنظيم مرتزقة تركيا عبر سوريا وليبيا

4 يونيو 2020 انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا لإرسال مقاتلين أجانب من سوريا إلى ليبيا.











وحذر شكري في خطاب بالفيديو اليوم، الخميس، في اجتماع للتحالف العالمي لهزيمة داعش من أن النجاح الذي حققه التحالف على المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق مهدد بالدور الذي تلعبه الحكومة التركية حاليًا فيما يتعلق بالتجنيد.











تدريب ونقل آلاف المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.











وقال شكري إن الممارسات التركية تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والأهداف التي يسعى التحالف لتحقيقها، مضيفًا أنه يجب على التحالف ومجلس الأمن جعل تركيا، وهي عضو في مكافحة داعش.











ائتلاف أوقف هذه الممارسات ويجب أن يحاسبها.











وبحسب وزارة الخارجية المصرية، قال شكري أيضًا إنه في الوقت الذي كان فيه المجتمع الدولي منشغلًا في التعامل مع وباء الفيروس التاجي وتأثيراته، يجب على التحالف مواصلة جهوده لكبح آمال داعش في استخدام الأزمة الصحية من أجل تنظيم الهجمات الإرهابية وإنشاء ملاذ آمن.











وألمح إلى أن التحالف يجب أن يعطي أولويته القصوى واهتمامه للتهديد المتزايد لداعش في غرب أفريقيا، ويجب أن يوقف أي محاولات من قبل التنظيم الإرهابي لإعادة تنظيم نفسه بعد هزيمته في العراق وسوريا، مع الاحترام الكامل للسيادة، السلامة الموحدة والإقليمية للبلدين.











وقال إن الحكومة المصرية ترحب بالجهود المشتركة للتحالف والحكومة العراقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في العراق، مضيفا أن التحالف يجب أن يقف في الوقت نفسه مع الشعب السوري من خلال دعم سياسة سياسية مستدامة. تصالح.











إن مصر ملتزمة التزامًا تامًا بأهداف التحالف، وتواصل القتال في طليعة التحالف، ليس فقط ضد داعش ولكن ضد جميع المنظمات الإرهابية، بما في ذلك الإخوان المسلمين، وما تمثله تلك المنظمات من حيث تهديد الأمن الدولي، والسلام.











وترافق هذا مع وصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، بينما تجند تركيا المزيد من المقاتلين فى 10 مايو 2020.











وبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن تركيا نقلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، وبحسب مصادر في وزارة الصحة، فإن هذه الدفعة تتألف من مقاتلين من مدينة الأتارب ومناطق سورية أخرى تم تجنيدهم في صفوف "فرقة السلطان مراد" و"السلطان محمد الفاتح" من قبل مقاتلين آخرين جاءوا في زيارة للمنطقة، بعد إرسالها في وقت سابق إلى ليبيا.











بعد تجنيد المرتزقة الجدد، ينسق قادة الفصائل مع القواعد التركية في المناطق الخاضعة لسيطرة فصيل "غصن الزيتون" في ريف حلب لمنح كل مرتزق مبلغًا من المال "كدفعة مسبقة"، ثم يقوم كل مرتزقة بتفويض أحد أقاربه، سواء كان في تركيا أو سوريا، لاستلام راتبه الشهري.











يأتي هذا التطور كجزء من العمليات التركية الجارية لنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا للمشاركة في القتال إلى جانب "حكومة الوفاق الوطني" ضد قوات حفتر.











وبحسب إحصائيات وزارة حقوق الإنسان، ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى ليبيا حتى الآن إلى ما يقرب من 8،250 مرتزق، بما في ذلك مجموعة من المرتزقة غير السوريين، في حين وصل حوالي 3،300 آخرين إلى تركيا للخضوع لدورات تدريبية.









صار لدى حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم على جيش موازٍ، تم تشكيله من ميليشيات معروفة لتنفيذ مخططاته الخارجية، خاصة في بعض الدول العربية التي تشهد صراعًا مسلحًا مثل؛ ليبيا وسوريا، أبرزها: "الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم: فيلق دمشق، جماعة أحرار الشام، حركة نورالدين زنكي، ألوية صقور الشام، الجيش الحر، جيش إدلب الحر، الفرقة الأولى الساحلية، والفرقة الثانية الساحلية"، وميليشيات أنصار القاعدة، التي تضم "تنظيم حرَّاس الدين، الحزب الإسلامي التركستاني، أجناد القوقاز، ألوية الفتح، جبهة أنصار الدين، جماعة أنصار الدين، وكتائب الإمام البخاري"، وكذلك "جيش النخبة، والفرقة الأولى مشاة، وجيش النصر، والفرقة 23، ولواء شهداء الإسلام، وتَجمُّع دمشق"، وفي إدلب وشمال محافظة حماة السورية، "لواء شهداء بدر، الجبهة الشامية، أحرار الشرقية، أحرار الشمال / فيلق الشام".









تورطت صادرات فى سلسلة تكتل BLOCKCHAIN من خلالها جمع الإرهابيون تبرعات تشفير بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات في حملة واحدة فقط العام 2019، وهي طريقة أسرع بكثير لجمع الأموال من الجهود السابقة.











في عام 2019، قامت كتائب عز الدين القسام (AQB)، الجناح العسكري لحركة حماس بجمع الأموال من خلال موقع إلكتروني أنتج عنوان بيتكوين جديد لكل مانح لإرسال الأموال إليه، أول مثال تم التحقق منه وقال Chainalysis هذه التكنولوجيا نشرتها منظمة إرهابية.











وتعتبر تركيا هى رائدة تكنولوجيا الاقتصاد لتقنية BLOCKCHAIN، حيث بدأ في عام 2016 عنوان Bitcoin واحدًا للتبرعات.











كما نشرت حملة AQB فيديو على موقعها على شبكة الإنترنت، لتعليم الناس كيفية التبرع بشكل مجهول، في الماضي، كان المساهمون في الإرهاب كل بمفرده، الآن نصح AQB الناس بالتبرع أثناء استخدام شبكة Wi-Fi العامة، لذلك لا يمكن تتبع عنوان IP الخاص بجهاز الكمبيوتر الخاص بهم واضح من خلال تطبيق القانون.











استطاعت هذه الحملة جمع الكثير من المال في تسعة أشهر 2019، وجذبت المزيد من الجهات المانحة، مقارنة بحملة عام 2016 من قبل منظمة أخرى استمرت لمدة عامين.











ووجدت Chainalysis أن بورصات التشفير - التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها في بعض الأحيان - شاركت في مؤامرات تمويل الإرهاب.











وقال Chainalysis، على الرغم من أنهم قاموا بفحص مستخدميهم، إلا أنهم استحوذوا على أكبر جزء من الأموال التي تلقاها AQB فى 2019، علما بأنه تم إنشاء Bitcoin من قِبل الأشخاص الذين يرغبون في تطوير بديل للنظام المصرفي التقليدي، ويدعمهم منذ فترة طويلة ويرغبون في الحصول على أقل قدر ممكن من الإشراف الحكومي على شئونهم.











كان استخدام الإرهابيين مصدر قلق رئيسي للمنظمين والسياسيين على حد سواء لأنهم يسعون إلى تشديد رقابتهم على العملات المشفرة، وتم بالفعل تورط Bitcoin وعملات معدنية أخرى في عدد من مخططات الأنشطة الإجرامية.











وقالت الشركة في تقرير 15 يناير 2019 إن البورصات السائدة تنمو حصتها من غسيل الأموال، وتتبع Chainalysis 2.8 مليار دولار في بيتكوين انتقلت من الكيانات الإجرامية إلى البورصات.











وقال التقرير إن ما يزيد قليلًا على 50٪ ذهبوا إلى Binance ومقرها مالطا - أكبر بورصة فورية للبيتكوين في العالم - وHuobi في الصين.









يقول الموقع الرسمي: "صادرات وهى الشركة الأولى والوحيدة في تركيا التي توفر الخدمات الاستشارية والتدريبات العسكرية في مجال الدفاع الدولي، وتأسست من قبل 23 ضابطًا وضابط صف متقاعدين من مختلف وحدات القوات المسلحة التركية، برئاسة عميد متقاعد، وبدأت الشركة تزاول عملها بعد أن تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية التي نشرت بتاريخ 28 فبراير 2012.











وفق ذات المصدر تنظم "صادات" تشكيلات القوات المسلحة للدول التي تقدم لها الخدمة للحرب غير النظامية، وذلك لظهور حاجة لتنظيمها جميعًا بقصد الدفاع، وتقوم بتدريب عناصر هذه التشكيلات على أنشطة الكمائن والإغارة وإغلاق الطرق والتدمير والتخريب وعمليات الإنقاذ والاختطاف وعلى العمليات المضادة لكل ذلك.











وكشفت تقارير للمعارضة التركية، أنّ هذه المنظمة قدمت استشارات عسكرية وتدريبات لميليشيات الإخوان في عدة دول عربية، مثل؛ اليمن، وليبيا، وسوريا، وتونس، والسودان، والصومال، إضافة إلى حركة حماس في قطاع غزة، فإنّ "صادات" أدارت عمليات تجنيد الشبان المسلمين في أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا، بغرض ضمها إلى الجماعات الإرهابية في سوريا، وكانت بوابة عبر خلالها المئات من ليبيا وأذربيجان والشيشان وطاجيكستان وكازاخستان في طريقهم إلى شمال سوريا، وفي العام ٢٠١٥، جرى تحقيق في موسكو بشأن سفر ٨٨٩ مقاتلًا أجنبيًا من روسيا إلى سوريا والعراق، وكشف التحقيق عن أنّ ٢٥٪ من هؤلاء لهم صلة بالمنظمة التركية.