تطبيقية حلوان تنظم ندوة اون لاين بعنوان الهواية هي الأمل

دشن قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، مبادرة بعنوان "معاك لسوق العمل.. من البيت" وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

وقدم قسم الإعلان بهذه المناسبة ندوة بعنوان الهواية هي الأمل تحت شعار التصميم والفن التشكيلي، وذلك ضمن سلسلة الندوات الاون لاين لمبادرة معاك لسوق العمل .. من البيت، ويشرف على هذه المبادرة الدكتورة سلوى محمود رئيس قسم الإعلان، والدكتورة عطيات الجابري الأستاذ بالقسم، وتهدف إلى تفعيل العلاقة ما بين الخبرات الفعلية بسوق العمل عبر مجموعة مصنفة من الخبراء المختصين والطلاب الخريجين لفتح آفاق مستقبلية للشباب حول ماهية وآليات التعامل الواقعي في سوق العمل بمجالات التخصص ورسم الأمل وسبل النجاح لتحقيق الطموح والتغلب على المعوقات التي قد تواجههم حال تخرجهم بصقل علمهم وربطة بالمهارة والموهبة والإبداع والعمل الدؤوب.



