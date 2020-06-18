AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تطبيقية حلوان تنظم ندوة اون لاين بعنوان الهواية هي الأمل

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:48 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
دشن قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، مبادرة بعنوان "معاك لسوق العمل.. من البيت" وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.
   
وقدم قسم الإعلان بهذه المناسبة ندوة بعنوان الهواية هي الأمل تحت شعار التصميم والفن التشكيلي، وذلك ضمن سلسلة الندوات الاون لاين لمبادرة معاك لسوق العمل .. من البيت، ويشرف على هذه المبادرة الدكتورة سلوى محمود رئيس قسم الإعلان، والدكتورة عطيات الجابري الأستاذ بالقسم، وتهدف إلى تفعيل العلاقة ما بين الخبرات الفعلية بسوق العمل عبر مجموعة مصنفة من الخبراء المختصين والطلاب الخريجين لفتح آفاق مستقبلية للشباب حول ماهية وآليات التعامل الواقعي في سوق العمل بمجالات التخصص ورسم الأمل وسبل النجاح لتحقيق الطموح والتغلب على المعوقات التي قد تواجههم حال تخرجهم بصقل علمهم وربطة بالمهارة والموهبة والإبداع والعمل الدؤوب.

حاضر فى الندوة د. مى ندا استاذ تصميم الاعلان المساعد بالكلية وسردت تاريخ بدء العمل فى مجال التصميم الاعلانى، كما أوضحت تاريخ اقتحامها مجال الخزف من خلال ممارسة فنية وتطبيقية ، لنقل خبرتها للطلاب فى هذا المجال، وأكدت في الندوة ان كلية الفنون التطبيقية تعمل على اقتحام سوق العمل فى مجال قائم على التخصص وهو التصميم، موضحة أن تطبيقاتة تمد الشباب بالمعارف والخبرات كي تمكنهم من التعامل مع سوق العمل بفكر المصمم الفنان، وأشارت إلى أن الفن مكانه ليس فقط المتاحف فقط ولكن مكانه بين الناس وتمثلت نصيحتها للطلاب في أن الدراسة مع الهواية هما أساس النجاح فى الالتحاق بسوق العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تدشن مبادرة معاك لسوق العمل ..فيديو

جامعة حلوان فى أسبوع.. فنون تطبيقية تدشن مبادرة معاك لسوق العمل.. وتعاون بينها وبين كلية الاقتصاد المنزلى لتوريد إنتاجهما الوقائي من كورونا

فنون تطبيقية حلوان تنظم ندوة أونلاين "فيديو"

قصة كفاح ونجاح.. ندوة أون لاين بكلية الفنون التطبيقية بحلوان

تطبيقية حلوان تنظم ندوة عن التسويق أون لاين

تطبيقية حلوان تنظم ندوة أون لاين لتأهيل الطلاب لسوق العمل

ترشيحاتنا

عنصري وبشع.. شاهد| لحظة قتل الشرطة الأمريكية لرجل أسود جديد

بكلمات مؤثرة.. محمد عز ينعي مدير أعماله

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

إسلام صادق: كينو في الزمالك بدعم من رجل أعمال عربي.. فيديو

رفض وتحفظ.. اتحاد الكرة يرسل مذكرة لوزير الرياضة بعد انتهاء اجتماعات الأندية

شاهد.. الأمير الوليد بن طلال وهو يمارس رياضة المشي

AdvertisementS

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

عيد ميلاد ليلى شعير الـ 80.. عدد زيجاتها وسر غضب عادل إمام منها وضربها من أحمد زكي

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

اللائحة في انتظاره.. اتحاد الكرة يهدد الزمالك حال رفض استكمال الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعادة تأهيل كوبري إمبابة التاريخي على النيل بتكلفة ٤٠ مليون جنيه.. صور

ياسمين صبري و هنا الزاهد الأبرز.. نجمات تألقن بالفساتين المشجرة في صيف ٢٠٢٠

من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى