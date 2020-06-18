تقسيمة كل 15 يوماً.. الأهلي يعلن خطة عودة النشاط الرياضي

استقرت إدارة الأهلي، على تفاصيل الخطة الكاملة لعودة النشاط الرياضي داخل النادي بعد العديد من الاجتماعات خلال الساعات الماضية قادها محمود الخطيب رئيس النادي.





وحرص الخطيب علي القيام بجولة في استاد مختار التتش أمس بجانب الصالات المغلقة وباقي أرجاء النادي لمتابعة عمليات التقييم التي تتم ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة شهدت تقديم الأخير مذكرة تضمنت تصور كامل عن عودة فريق الكرة للتدريبات بإستاد مختار التتش تتضمن تقسيم مجموعة الإداريين والعمال علي جزئين، تعمل كل مجموعة منهم لمدة 15 يومًا ثم تحصل علي نفس المدة كإجازة لتقليل العدد الذي سيتواجد بالملعب.



