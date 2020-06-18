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رياضة

تقسيمة كل 15 يوماً.. الأهلي يعلن خطة عودة النشاط الرياضي

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:33 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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عبدالحكيم أبو علم
استقرت إدارة الأهلي، على تفاصيل الخطة الكاملة لعودة النشاط الرياضي داخل النادي بعد العديد من الاجتماعات خلال الساعات الماضية قادها محمود الخطيب رئيس النادي.

وحرص الخطيب علي القيام بجولة في استاد مختار التتش أمس بجانب الصالات المغلقة وباقي أرجاء النادي لمتابعة عمليات التقييم التي تتم ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة شهدت تقديم الأخير مذكرة تضمنت تصور كامل عن عودة فريق الكرة للتدريبات بإستاد مختار التتش تتضمن تقسيم مجموعة الإداريين والعمال علي جزئين، تعمل كل مجموعة منهم لمدة 15 يومًا ثم تحصل علي نفس المدة كإجازة لتقليل العدد الذي سيتواجد بالملعب.

كما طلب عبد الحفيظ إجراء فحص كامل علي لاعبي الفريق والجهاز الفني قبل العودة للتدريبات بجانب تقسيم الفريق لمجموعتين بواقع 15 لاعباً في كل فترة في ذات اليوم، بجانب عدم استخدام غرفة خلع الملابس حتي أول يوليو لحين وضوح الرؤية تمامًا في الإجراءات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.
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