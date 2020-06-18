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رياضة

إصابة ايسكو نجم ريال مدريد وغيابه عن مباراة فالنسيا بالدوري الإسباني

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:35 م
إيسكو
إيسكو
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عبدالله هشام
أعلن نادي ريال مدريد إصابة لاعب خط وسط الفريق الاول أيسكو ألاركون وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق امام فالنسيا اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدورى الإسباني. 

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وتأكد الجهاز الطبي في الفريق من إصابة ايسكو في أوتار الركبة اليمني علي ان يجري بعض الفحوصات الإضافية لتحديد مدة غياب اللاعب عن المباريات . 

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ويواجه فريق ريال مدريد منافسه فالنسيا اليوم علي ملعب ألفريدو دي سيتفانو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. 

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 59 نقطة مبتعدًا عن المتصدر برشلونة بفارق 5 نقاط بينما جاء فالنسيا في المركز الثامن برصيد 43 نقطة .
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