تعرف على غيابات ريال مدريد أمام فالنسيا بـ الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا، اليوم الخميس في العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإسباني.
ريال مدريد ضد فالنسيا:
ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتقليص فارق النقاط مع برشلونة، ومواصلة مطاردته على صدارة الليجا.
في المقابل يطمح فالنسيا في انتزاع الثالث نقاط مع الميرنجي، في لقاء الليلة، للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، والمشاركة بالدوري الأوروبي، الموسم المقبل.
ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 64 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن بـ 43 نقطة.
غيابات ريال مدريد أمام فالنسيا:
وشهدت قائمة ريال مدريد عودة الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو، بينما سيغيب كل من لوكاس فاسكيز، ولوكا يوفيتش، وماريانو دياز، وناتشو فرنانديز للإصابة.
قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا:
حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي.
خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – فاران – مارسيلو – ميندي – هيرنانديز.
خط الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – رودريجيز – إيسكو.
خط الهجوم: هازارد – بنزيما – بيل – أسينسيو – إبراهيم دياز – فينيسيوس – رودريجو.