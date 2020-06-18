توفير أتوبيسين لنقل طلاب البنجر في مدينة الحمام لامتحانات الثانوية العامة

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تخصيص أتوبيسين لنقل طلاب الشهادة الثانوية التابعين لقطاع البنجر التعليمي إلى مدينة الحمام لأداء امتحانات الشهادة الثانوية من الأحد المقبل. أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح موافقة





وأضاف النيلى أنه تم تفقد مقر إقامة منتدبي لجنة امتحانات الثانوية العامة بمجمع عادل الصفتي وسط مدينة مرسى مطروح ولجنة مجمع أبي بكر لمتابعة جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب الأحد المقبل واستعداد الاستراحات الحكومية لاستقبال منتدبي اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى أنه تم أمس القيام بجولة ميدانية على اللجان ومقار اقامة المراقبين بمدن السلوم وبرانى.

وأشار إلى أنه يتم المتابعة الدورية مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للوقوف على جاهيزية جميع الإدارات للامتحانات وإزالة أى عقبات.





وأوضح النيلى أنه تم الاطمئنان على توافر الأجواء المعيشية المناسبة واتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بمقر الإقامة في الاستراحات الحكومية واللجان.