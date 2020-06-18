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أخبار العالم

بعد وفاة 29 ألف شخص.. آلاف اليهود يهاجرون من فرنسا لـ إسرائيل بسبب كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:36 م
آلاف اليهود يهاجروا
آلاف اليهود يهاجروا من فرنسا لـ إسرائيل بسبب كورونا
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس تفاصيل هجرة آلاف اليهود إلى إسرائيل بعد تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 فى دول العالم الغربي.

وهاجر الآلاف من يهود فرنسا إلى إسرائيل بسبب بعد وفاة 29 ألف شخص بسبب فيروس كورونا وسوء إدارة فرنسا لتفشي وباء كورونا فى الدولة البالغ عدد سكانها 65 مليون نسمة.


وأكد الإعلام العبري أن إسرائيل تقدم مغريات ليهود فرنسا للهجرة إليها وأصبح الخوف من الفيروس سببا جديدا يدفع اليهود للهجرة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى أسباب أخرى، مثل معاداة السامية والأزمات الاقتصادية والأيديولوجيات الدينية أو الصهيونية.

وفتحت مكاتب الوكالة اليهودية في فرنسا حوالي 700 ملف هجرة، في مايو 2020، مقارنة مع 130 ملف في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضح الإعلام العبري أنه بموجب قانون العودة إلى إسرائيل، يحق لأي يهودي وأطفاله وأحفاده الحصول على الجنسية الإسرائيلية تلقائيا بمجرد الهجرة إلى إسرائيل.


وتوقعت صحف إسرائيل أن يشكل المهاجرون من الولايات المتحدة، موطن أكبر جالية يهودية في العالم، النسبة الأكبر من المهاجرين.
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