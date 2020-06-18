سفير الصين بالقاهرة: توفير لقاح فيروس كورونا للدول الأفريقية بتكلفة منخفضة

أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن أي لقاح صيني لفيروس كورونا سوف يتم تقديمه للدول الأفريقية بتكلفة معقولة ومنخفضة بحيث تستطيع اقتصاديات الدول النامية تحملها، وهو ما ظهر جليا في كلمة الرئيس الصيني خلال قمة الصين -إفريقيا الاستثنائية أمس لتقديم مزيد من الدعم المالي والتقني والبشري للدول الأفريقية.





وتابع السفير الصيني، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الخميس بمقر السفارة الصينية بالقاهرة عبر الفيديو كونفرانس، أن الصين أكثر الدول في العالم التي تقدم الدعم لأفريقيا لمكافحة وباء كوفيد 19 ووفرت الدعم والتضامن لمكافحة هذا الفيروس.





ولفت السفير لياو ليتشاينج، إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الــ 20 لتأسيس منتدى الصين-أفريقيا وهو ما يؤكد السعي لتحقيق الرخاء للشعوب الأفريقية وبناء مجتمعات أوثق وشراكة أكبر بين الصين وأفريقيا.





وأضاف أن اليوم هناك مؤتمر مهم حول منتدى الحزام والطريق أيضا وتشارك فيه مصر ويترأس الاجتماع مستشار الدولة الصيني ووزراء خارجية الدول الأعضاء لـــ 25 دولة، وسيشارك سامح شكري وزير خارجية مصر في الاجتماع إضافة لمدير منظمة الصحة العالمية، حيث يسعى منتدى الحزام والطريق لتعزيز التعاون خاصة في إطار تفشي كورونا، ومواصلة تحسين ورفع معيشة الشعوب في الدول المشاركة.