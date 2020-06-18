الأحمر يكسو المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 10857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1641 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12408 نقاط، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4165 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1325 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2089 نقطة.