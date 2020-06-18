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اقتصاد

الأحمر يكسو المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 579.551 مليار جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 10857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1641 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12408 نقاط، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4165 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1325 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2089 نقطة.
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