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تعليم

تعليم بورسعيد: متابعة سير امتحانات الثانوية العامة لحظيا على مدار الساعة

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أكد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم على رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى وذلك تمهيدا لانطلاق مارثون إمتحانات الثانوية العامة يوم الأحد القادم للعام الدراسى الحالى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ والذى توليه الدولة اهتماما شديدا.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده مع مديرى الإدارات التعليمية ومديرى الإدارات النوعية ورؤساء أقسام التعليم الثانوى بالإدارات التعليمية بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير إدارة التعليم الثانوى المركزى.

وأضاف وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد ينفيذ كافة التعليمات الوزارية بكل دقة والتى من شانها العمل على إنتظام سير الإمتحانات وسط أجواء آمنة وهادئة داخل جميع اللجان بالمحافظة مشيرا الى أن العمل بامتحانات الثانوية العامة يعد واجبا وطنيا فى المقام الأول خاصة مع الظروف الإستثنائية الراهنة.

ووجه باهى بضرورة تنفيذ توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من قبل جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات والقفازات الطبية وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة ومراعاة المسافات البينية بينهم وحسن إستقبال ومعاملة الطلاب من الجانب النفسى التربوى والتأكد من الكشف الحرارى على جميع الطلاب قبل دخول اللجان لافتا إلى ان هذه الإجراءات لن تعرقل بدء الامتحانات او تؤخرها عن موعدها المقرر.

وأشار وكيل الوزارة إلى متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ جميع التعليمات الصحية حيث سيجري تعقيم الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات عبر بوابات التعقيم التلقائية وتسليم جميع الطلاب الكمامات والقفازات الطبية بصفة يومية مع ضرورة التباعد بين الطلاب اثناء دخول اللجان وإنصرافهم منها وتطهير وتعقيم جميع مقار اللجان قبل بدء الامتحان وعقب انتهائه.

و لفت باهى إلى تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية بغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية والتى جرى تشكيلها فى سابقة تعد الأولى من نوعها بامتحانات الثانوية العامة لمتابعة سير العملية الإمتحانية لحظة بلحظة على مدار الساعة وذلك حرصا على مصلحة ابنائنا الطلاب وحال وجود أى مشكلات أو عقبات يجرى حلها على الفور.

واختتم وكيل الوزارة لقائه بالتأكيد على ضرورة تعاون وتكاتف الجميع من أجل نجاح سير أعمال الامتحانات، والوصول بأبنائنا لأفضل النتائج التى نفخر بها جميعا موجها الشكر لكل الحضور وكل العاملين بتعليم بورسعيد على الجهد المبذول خلال الفترة الراهنة متمنيا التوفيق للجميع.
تعليم بورسعيد: متابعة سير امتحانات الثانوية العامة لحظيا على مدار الساعة
تعليم بورسعيد: متابعة سير امتحانات الثانوية العامة لحظيا على مدار الساعة
تعليم بورسعيد: متابعة سير امتحانات الثانوية العامة لحظيا على مدار الساعة
تعليم بورسعيد: متابعة سير امتحانات الثانوية العامة لحظيا على مدار الساعة
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