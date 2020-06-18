AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إنسانية الرئيس مع شابين تعرضا لحادث سير.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على "عمرو ومينا".. ويرسل لهما خوذتين عقب الواقعة بأيام.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:51 م
الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع الشابين
Advertisements
أوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، موكبه للاطمئنان على صحة شاب تعرض لحادث في الطريق، وذلك خلال تفقده عددا من المشاريع القومية الجاري تنفيذها في القاهرة.  

وفي لفتة إنسانية حرص الرئيس السيسي على الاطمئنان على الشاب وقال له:" أنت كويس.. رد قائلا: تمام الحمد لله.. فقال له الرئيس: ليه مش لابس خوذة.. المهم أنت كويس وخلي بالكم من نفسكم"، ورد المواطن على الرئيس السيسي: الله يباركلك يا ريس". 

     

وبعد مرور 3 أيام على الواقعة، أرسل الرئيس السيسي، اليوم الخميس، خوذتين" لحماية الرأس أثناء قيادة الدراجة النارية أو الدراجة العادية، للشابين "عمر ومينا"، " اللذين اطمئن عليهما عقب تعرضهما لحادث تصادم سيارة ملاكى بدراجاتهما النارية، بالتزامن مع مرور موكبه.

وقال عمرو مصطفى في فيديو بث منذ قليل إن الرئيس السيسى أوقف موكبه وتحدث معهما، مشددًا على أنه عقب ذلك تحدث معهما مندوب من الرئاسة وتم إهداؤهما خوذتين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

  

وكان الرئيس السيسى خلال تفقده لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في القاهرة أوقف موكبه للاطمئنان على صحة شاب تعرض لحادث في الطريق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنسانية الرئيس .. السيسي يطمئن على مواطن تعرض لحادث على الطريق.. فيديو

الله يباركلك يا ريس.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على صحة شاب تعرض لحادث.. صور

السيسي يتصدر تويتر بعد توقفه للاطمئنان على شاب تعرض لحادث

لفتة إنسانية .. الرئيس يهدي «خوذتين» لشابين تعرضا لحادث سير.. فيديو

ترشيحاتنا

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

90 مليون مشاهدة.. قصة سطوع نجم اليوتيوبر الإسكندرانية ماما سناء

تحقيق كشف بترولي في جنوب خليج السويس يحتوي على 70 مليون برميل زيت خام

فى أزمة الدوري.. أندية تتراجع عن موقفها الرافض فى اجتماعات الجبلاية

بيجاما ستان.. روان بن حسين في إطلالة تبرز جمال أنوثتها

النائب حسين عشماوى يعلن تعافيه من فيروس كورونا

AdvertisementS

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

مع مراسلى الصحف الأجنبية.. وزيرا السياحة والطيران يصلان مطار الغردقة لتفقد الإجراءات الاحترازية

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

ابنة ممدوح وافي لـ صدى البلد: أرشح محمد يوسف اوزو لتجسيد دور والدي في مسلسل أحمد زكي

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعانى من سرطان الكبد.. إليك أطعمة تساعد على سرعة الشفاء

بفستان أوف شولدر .. مي عمر تخطف قلوب متابعيها برفقة زوجها

مثلث المهرجانات الشعبية.. أشهر سيارات شاكوش وكمال وحمو بيكا