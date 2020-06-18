إنسانية الرئيس مع شابين تعرضا لحادث سير.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على "عمرو ومينا".. ويرسل لهما خوذتين عقب الواقعة بأيام.. فيديو

أوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، موكبه للاطمئنان على صحة شاب تعرض لحادث في الطريق، وذلك خلال تفقده عددا من المشاريع القومية الجاري تنفيذها في القاهرة.





وفي لفتة إنسانية حرص الرئيس السيسي على الاطمئنان على الشاب وقال له:" أنت كويس.. رد قائلا: تمام الحمد لله.. فقال له الرئيس: ليه مش لابس خوذة.. المهم أنت كويس وخلي بالكم من نفسكم"، ورد المواطن على الرئيس السيسي: الله يباركلك يا ريس".







وبعد مرور 3 أيام على الواقعة، أرسل الرئيس السيسي، اليوم الخميس، خوذتين" لحماية الرأس أثناء قيادة الدراجة النارية أو الدراجة العادية، للشابين "عمر ومينا"، " اللذين اطمئن عليهما عقب تعرضهما لحادث تصادم سيارة ملاكى بدراجاتهما النارية، بالتزامن مع مرور موكبه.

وقال عمرو مصطفى في فيديو بث منذ قليل إن الرئيس السيسى أوقف موكبه وتحدث معهما، مشددًا على أنه عقب ذلك تحدث معهما مندوب من الرئاسة وتم إهداؤهما خوذتين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وكان الرئيس السيسى خلال تفقده لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في القاهرة أوقف موكبه للاطمئنان على صحة شاب تعرض لحادث في الطريق.



