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شريهان ابو الحسن: الحياة في الماضى كانت أ8بسط وأقل تعقيدا.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:48 م
شريهان ابو الحسن
شريهان ابو الحسن
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية شيريهان ابو الحسن، إن المرأة يكون لها دور كبير في تربية الأبناء وتعطى كل تركيزها دائما على تربيتهم، وعلى الزوج مراعاة الجهود التي تقدمها الزوجة في تربية أبنائها.


وأضافت الإعلامية  شريهان ابو الحسن، من خلال تقديمها لبرنامج " راجل و2 ستات " ، المذاع على " قناة on e " ، أنه على الزوج عدم انتقاد زوجته على أفعال ابناءه وتحميلها المسؤلية بل المشاركة معا فى تربيتهم.

واشارت  إلى أنه لا يمكن ان يلقى الاب اللوم على الام عند قيام الطفل بأى خطأ، منوهه الى ان الام هى من كانت تراعى الابناء طوال الوقت بمفردها.

وتابعت أن الحياة في الماضى كانت ابسط وأقل تعقيدا من الحياة في هذا الزمان ولم تكن بنفس درجة الضغط ، معلقة أن: المرأة أحيانا لا تتحمل لعب الراجل مع اطفاله في البيت، ولابد أن يضع الزوج والزوجة نظاما ل تربية أبنائهم.

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