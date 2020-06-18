هاني الناظر يحذر من يرتدون الكمامة بهذه الطريقة

مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وأصبحت الكمامة جزءا لا يتجزأ من المقتنيات الأساسية لدى الشخص، ولكن يرتدي الكثير الكمامة بشكل خاطئ، حيث يضعها فقط على منطقة الفم دون الأنف.
حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من ارتداء الكمامة على منطقة الفم فقط، قائلًا : ثبت أن هذا يمثل خطورة شديدة على صحة الشخص.
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وتابع أظهرت دراسة حديثة أن فيروس كورونا ينتقل بسهولة عبر فتحات الأنف ويتكاثر سريعًا بشكل كبير وسريع داخل الأنف، حتى أن يتكون مئات النسخ لتصل إلى ملايين خلال أربعة أيام فقط مقارنة بالحلق والرئة.
وأضاف "أناشد الجميع عند ارتداء الكمامة مراعاة تغطية الأنف تماما بجانب الفم وحتى الذقن".