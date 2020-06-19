رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

أدخلت البهجة على قلوب الملايين من خلال برامج السوشيال ميديا ، وسطع نجمها خلال الفترة الأخيرة .. حزنوا عليها بعد وفاتها إنها

حزن على ماما سناء أهالى مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وملايين من متابعيها في المحافظات الآخرى ، لما لها من طلة فكاهية تثير القلوب.

قصتها سردتها لنا أميرة سالم أول سيدة تعمل منجد بكفر الدوار و البنت الروحية لماما سناء قائلة:" كانت أرملة توفى زوجها وترك لها نجلها الأكبر" شادى" الذى انجبته بعد 5 سنوات من زواجها وانجبت بعده نجلها "محمد" بعد 10 سنوات من الزواج".





واستكملت :" ماما سناء هيا اللى كانت بتفرحنى وبتواسينى وكانت بتشيل عنى كل حاجة لما كنت بتضايق أو في مشكلة كنت بروح لها ولماكانت تعمل أكلة حلوة كانت تبعت لى".





وتابعت أميرة :" علمت بوفاة ماما سناء من خلال صفحة نجلها والذي كتب قائلًا"إن لله وإنا إليه راجعون والدتي ماما سناء توفت إلى رحمة الله".





وأضافت :" ماما سناء دخلت جميع منازل وقلوب الأسر المصرية من خلال السوشيال ميديا ، وكانت بدايتها مع السوشيال ميديا حينما رأت نجلها الأكبر يقوم بعرض بعض الفيديوهات على برنامج "تيك توك" لها فأعجبتها الفكرة وقالت لنجلها محمد يلا نضحكوا مع بعض.. ومن هنا دخلت عالم التيك توك لتدخل الفرحه وترسم البسمه على وجوه الملايين.





وتابعت : " كانت ماما سناء تقرأ التعليقات وبتبقى سعيدة وفرحانة جدا وبيديها دافع تكمل ".





واختتمت أميرة ابنتها الروحية قائلة : " خطفها مننا الفيروس اللعين.. كورونا حرمنا منها وحرمنا حتى من أننا نقيم لها عزاء مشرف تقديرًا لها".



