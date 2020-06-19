رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

أدخلت البهجة على قلوب الملايين من خلال برامج السوشيال ميديا ، وسطع نجمها خلال الفترة الأخيرة .. حزنوا عليها بعد وفاتها إنها ماما سناء عبدالحميد صاحبة برامج المقالب على التيك توك الفكاهية.
لفظت ماما سناء أنفاسها الأخيرة متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ صباح أمس الخميس ،حيث بدأت قصتها مع الفيروس اللعين قبل 10 أيام بعد أن أكدت نتائج التحاليل سلبية حالتها وتم حجرها فى العزل المنزلى.
حزن على ماما سناء أهالى مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وملايين من متابعيها في المحافظات الآخرى ، لما لها من طلة فكاهية تثير القلوب.
قصتها سردتها لنا أميرة سالم أول سيدة تعمل منجد بكفر الدوار والبنت الروحية لماما سناء قائلة:" كانت أرملة توفى زوجها وترك لها نجلها الأكبر" شادى" الذى انجبته بعد 5 سنوات من زواجها وانجبت بعده نجلها "محمد" بعد 10 سنوات من الزواج".
واستكملت :" ماما سناء هيا اللى كانت بتفرحنى وبتواسينى وكانت بتشيل عنى كل حاجة لما كنت بتضايق أو في مشكلة كنت بروح لها ولماكانت تعمل أكلة حلوة كانت تبعت لى".
وتابعت أميرة :" علمت بوفاة ماما سناء من خلال صفحة نجلها والذي كتب قائلًا"إن لله وإنا إليه راجعون والدتي ماما سناء توفت إلى رحمة الله".
وأضافت :" ماما سناء دخلت جميع منازل وقلوب الأسر المصرية من خلال السوشيال ميديا ، وكانت بدايتها مع السوشيال ميديا حينما رأت نجلها الأكبر يقوم بعرض بعض الفيديوهات على برنامج "تيك توك" لها فأعجبتها الفكرة وقالت لنجلها محمد يلا نضحكوا مع بعض.. ومن هنا دخلت عالم التيك توك لتدخل الفرحه وترسم البسمه على وجوه الملايين.
وتابعت : " كانت ماما سناء تقرأ التعليقات وبتبقى سعيدة وفرحانة جدا وبيديها دافع تكمل ".
واختتمت أميرة ابنتها الروحية قائلة : " خطفها مننا الفيروس اللعين.. كورونا حرمنا منها وحرمنا حتى من أننا نقيم لها عزاء مشرف تقديرًا لها".
وقامت إدارة الطب الوقائى باتخاذ كافة إجراءات دفن جثة ماما سناء صباح اليوم بمقابر عائلتها بمنطقة السناهرة بكفر الدوار وسط إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولم يحضر إجراءات الدفن سوى عدد بسيط من أفراد عائلتها
وفتحت جميع مواقع التواصل الاجتماعي دفتر عزاء على الفيسبوك والتويتر والانستجرام تقديرا لها ولقيامها بدور إيجابي فى الترفيه عن الجمهور من خلال فقرات التيك توك الشهيرة و التى كانت تقدمها مع نجليها محمد وشادى.