تامر حسني يوجه رسالة لشاب ماليزي

وظهر "الشاب في الفيديو وهو يغني اغنية "نفس الحنين" التي تم طرحها من ضمن البوم "عمري ابتدي" عام 2016 .

فى سياق آخر، أحيا تامر حسني، حفلا غنائيًا ناجحًا على طريقة "الأونلاين" ، عند سفح الأهرامات، وبدأ حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، وأذيع على قناة ON، وهي الأغنية التي بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.



