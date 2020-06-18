تامر حسني يوجه رسالة لشاب ماليزي

نشر الفنان تامر حسني فيديو لشاب ماليزي الجنسية، علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" .
وظهر "الشاب في الفيديو وهو يغني اغنية "نفس الحنين" التي تم طرحها من ضمن البوم "عمري ابتدي" عام 2016 .
وعلق "تامر" علي الفيديو قائلا: من ماليزيا وببحاول يغني بالعربي ، الحقيقة دا شرف ليا والله احسنت واستمر ياحبيبي .
فى سياق آخر، أحيا تامر حسني، حفلا غنائيًا ناجحًا على طريقة "الأونلاين" ، عند سفح الأهرامات، وبدأ حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، وأذيع على قناة ON، وهي الأغنية التي بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.
كما عرض على هامش حفل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON.