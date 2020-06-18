AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسني يوجه رسالة لشاب ماليزي

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:50 م
تامر حسنى
تامر حسنى
Advertisements
عمر صبحي
نشر الفنان تامر حسني فيديو لشاب ماليزي الجنسية، علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" .

وظهر "الشاب في الفيديو وهو يغني اغنية "نفس الحنين" التي تم طرحها من ضمن البوم "عمري ابتدي" عام 2016 .

وعلق "تامر" علي الفيديو قائلا: من ماليزيا وببحاول يغني بالعربي ، الحقيقة دا شرف ليا والله احسنت واستمر ياحبيبي .

فى سياق آخر، أحيا تامر حسني، حفلا غنائيًا ناجحًا على طريقة "الأونلاين" ، عند سفح الأهرامات، وبدأ حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، وأذيع على قناة ON، وهي الأغنية التي بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

كما عرض على هامش حفل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON.

تامر حسني يوجه رسالة لشاب ماليزي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. أنغام تحيي حفلا غنائيا على مسرح الصوت والضوء للبث على dmc

من ألبوم عيش بشوقك.. كليب وأنت معايا لـ تامر حسني والشاب خالد يقترب من 3 ملايين مشاهدة

كليب "وانت معايا" لـ تامر حسني والشاب خالد والجريني يتجاوز الـ 6 ملايين مشاهدة

وأنت معايا.. أغنية تامر حسني والشاب خالد تتخطى 6 ملايين مشاهدة

وانت معايا لـ تامر حسني والشاب خالد والجريني تحصد 12.5 مليون مشاهدة

وأنت معايا.. أغنية تامر حسني والشاب خالد تتخطى 12.7 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

شيما صابر تقضي إجازة الصيف بصحبة رامى صبرى.. شاهد

زوجة تسأل عن حكم مقاطعة حماتها بسبب معاملتها.. والإفتاء ترد.. فيديو

أحمد صبري عن عودة المصريين المحتجزين بليبيا: العفي محدش بياكل لقمته

حاتم صابر: إثيوبيا لديها قناعة بأن سد النهضة يوجد به خلل إنشائي كبير.. ولدينا القدرة على حماية أمننا المائي

رغم الصلاة والصيام والزكاة.. احذر أن تكون من المفلسين يوم القيامة

أصلى وقدمي مكشوفتان فهل تقبل صلاتي .. الإفتاء توضح

AdvertisementS

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

لدعمه الفكر المتطرف..إنهاء خدمة أحمد الدمنهوري بالأعلى للشئون الإسلامية

مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

إنسانية الرئيس مع شابين تعرضا لحادث سير.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على "عمرو ومينا".. ويرسل لهما خوذتين عقب الواقعة بأيام.. فيديو

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

حاتم صابر: إثيوبيا لديها قناعة بأن سد النهضة يوجد به خلل إنشائي كبير.. ولدينا القدرة على حماية أمننا المائي

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمة الساحل.. وصفة طبيعية لتقوية وبناء العضلات

كأن الأزمة لم تحدث.. آيسلندا تطوي صفحة وباء كورونا

بديل للأدوية.. مكونات طبيعية وبسيطة لعلاج عسر الهضم