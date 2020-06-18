الحالة صفر في الموجة الثانية لكورونا بالصين يحكي تفاصيل إصابته

لم تمتد فترة الهدوء من جائحة فيروس كورونا المستجد إلا لأيام قليلة في الصين، حتى حلت موجة ثانية على البلاد وصفت بالأشد والأعنف عن الموجة الأولى، أنطلقت من رجل ذهب لشراء أسماك في بكين.





وقال الحالة صفر الذي يدعى "تانج" ويبلغ من العمر 52 عاما كان أول شخص يتم تشخيص اصابته بكوفيد 19 بين أحدث مجموعة من 158 إصابة مؤكدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وتم تصويره في سريره في المستشفى، وقد أخبر الصحفيين أنه شعر بالمرض بعد زيارة سوق البيع بالجملة في 3 يونيو، وقال "تانج" الذي أطلق عليه الإعلام المحلي "جد شيشينج" نسبة للمقاطعة التي يعيش فيها "ذهبت لشراء بعض الأسماك".





وأضاف :"أراد أطفالي الحصول على أسماك، ظننت أنني سأشتري بعضًا ، ثم أُصبت بالفيروس"، وقد ذهب إلى المستشفى يوم الأربعاء الماضي وتأكد أنه مصاب بالفيروس يوم الخميس - وهي أول حالة مسجلة رسميًا في العاصمة لمدة 57 يومًا.





ومنذ ذلك الحين ، أظهر 157 شخصًا آخر نتائج إيجابية معظمهم مرتبط بسوق الأغذية بالجملة المترامي الأطراف، ويحتجز حاليا أكثر من 350 ألفا من سكان بكين للاختبار ويخضع 21 مليونا للإغلاق مع سعي المسؤولين لوقف موجة ثانية مدمرة.







