بولتون يفضح ترامب وأردوغان: حلفاء في الخفاء وأعداء في العلن

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في كتابه الجديد العلاقة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، والاستفادة المتبادلة بين الطرفين.









وقال الكتاب إن المكالمات المتكررة بين أردوغان وترامب ساعدت في فعل ما يريده أردوغان، على الرغم في فشله في بعض الأحيان الاخرى، بما في ذلك تسليم رجل الدين فتح الله جولن، المتهم الأول في تدبير محاولة الانقلاب بتركيا عام 2016.









وأضاف الكتاب أنه من الناحية الأخرى، نجح أردوغان في التخلي عن الاتهامات ضد بنك خلق، الذي تديره تركيا، والمتورط في التحايل على العقوبات المفروضة على إيران بين عامي 2011 إلى 2016، وأكد بولتون، على وعد ترامب نظيره أردوغان بمساعدته في قضية خلق.









كما كشف الكتاب عن القلق البالغ الذي أعرب عنه أردوغان جراء وقف الكونجرس الامريكي لصفقة طائرات إف 35، وإمكانية فرض عقوبات على أنقرة بسبب شراء منظومة أس 400 الروسية.









وأشار الكتاب إلى أن ترامب طالب أردوغان بالافراج عن القس الأمريكي برونسون، وتعهد أردوغان بالإفراج عنه في النهاية، ونفذ الامر، كما ساعد ترامب، الجانب التركي في تنفيذ طموحاته وتطلعاته في سوريا.



