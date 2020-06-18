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أخبار العالم

ترامب يهدد بقطع العلاقات مع الصين مجددا

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:54 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا لتهديد الصين، بقطع العلاقات معها.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن الانفصال الكامل مع الصين خيار ممكن للولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد قول مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جون بولتون إن ترامب طلب مساعدة الرئيس الصيني شي جين بينج للفوز بإعادة الانتخابات.

وأعلنت الصين، اليوم، الخميس، أنها لا تنوي التدخل في الانتخابات الأمريكية.

ويهاجم الرئيس الأمريكي الصين مرارا وتكرارا خاصة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث اعتبرها أنها المسؤولة عن إخفاء المعلومات بشأن حتى انتشر في العالم.
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