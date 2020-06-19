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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا: الصحة العالمية تحسم جدل ارتداء الكمامة القماشية.. ريم مصطفى تنشر أول بوستر لمسلسلها مع أحمد العوضى.. مي عمر توجه رسالة لزوجها

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


نشرت الفنانة مي عمر صورة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت مى عمر فى الصورة بفستان أنيق برفقة زوجها المخرج محمد سامى .
و وجهت مى عمر رسالة لزوجها قائلة :"لا يهم ما هو أمامي ، طالما أعلم أنك ورائي دائمًا".

حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل حول إستخدام الكمامة القماشية التى تداول إستخدامها فى الفترة من قِبل بعد البلدان فى مواجهة فيروس كورونا المستجد .
وجاء ذلك من خلال نشر فيديو توعوى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر".

نشرت الفنانة ريم مصطفي من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر مسلسل "شديد الخطورة".

نشر ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وغرد ضاحى خلفان قائلًا : "في هذه الفترة من الجائحة تعطلت الاعمال في كل الدنيا.. لكن العقول لم تتعطل في دولة الحب والسلام.. تلفزيون دلما الذكي.. صنع في دار زايد.. الخير.. كانت فكرة واصبحت واقعا".
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