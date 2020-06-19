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أخبار البلد

أعمال عدائية واستمرار الانتهاكات.. مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:49 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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محمد وديع
استنكرت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الخميس، بأشد العبارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق، مُعتبِرةً تلك الأعمال العدائية استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار.

وأكدت مصر على رفضها التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، أخذًا في الاعتبار تبعات تلك الأفعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة.

ودعت كافة الأطراف إلى احترام سيادة العراق، والنأي به عن أي تجاذبات دولية أو إقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية.
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