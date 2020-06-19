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تعليم

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: ترقبوا مراجعة ليلة الامتحان عبر هذا الرابط

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:41 ص
مراجعات ليلة الامتحان
مراجعات ليلة الامتحان
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ياسمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم إتاحة مراجعة ليلة الامتحان على منصة ثانوية دوت نت.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة  عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها : 

ادخل على مراجعات ليلة الامتحان للمواد المتاحة على منصة thanaweya.net لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية. 

 وشدد وزير التربية والتعليم على ان المراجعات متاحة مجانا على منصة ثانوية دوت نت ، تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.
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