شاهد.. اللقطات الأولى لإطلاق النار في نيوزيلندا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات المصورة الأولى لحادث إطلاق النار في نيوزلندا.

وأعلنت الشرطة الشرطة النيوزيلندية في بيان عاجل لها منذ قليل، إصابة اثنين من أفرادها بجروح خطيرة في إطلاق نار بمنطقة ماسي في مدينة أوكلاند شمالي البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية نقلًا عن شهود عيان، إن المتواجدين في المنطقة سمعوا عدة أعيرة نارية، قبل تدخل قوات الشرطة وتبادل إطلاق النار مع منفذ الحادث.

