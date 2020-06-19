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توك شو

بعد اتهامه بالتحرش.. التفاصيل الكاملة لأزمة عمرو وردة في اليونان مع الصحفية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:31 ص
عمرو وردة
عمرو وردة
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حمزة شعيب

عرض برنامج تفاعلكم والمذاع عبر قناة "العربية" تفاصيل أزمة عمرو وردة مع الصحفية اليونانية بعدما نشرت شبكة أون سبورت اليونانية فضيحة لاعب منتخب مصر وفريق باوك سالونيك اليوناني  وهي عبارة عن رسائل مسربة بين اللاعب وإحدى الصحفيات اليونانيات.


وحسب تقرير نشرته الصحيفة اليونانية فإن الرسائل المسربة بين عمرو وردة والصحفية اليونانية المتخصص بأخبار نادي أولمبياكوس في محاولة لمغازلتها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وفي الرسائل المسربة حاول عمرو وردة دعوة الصحيفة ديمي ستاماتيليا إلى مدينة سالونيك لقضاء ليلة معه ثم العودة في اليوم التالي وأرسل لها هدية في محاول لمغازلتها لتوافق على موعده.


لكن الصحفية رفضت الخروج معه في الموعد حسب ما نشرته الصحيفة اليونانية.

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