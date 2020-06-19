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ثقافة

مسرح الأوبرا يحتضن التصويت على جوائز الدولة وإعلان الفائزين.. غدًا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثانية عشر ظهر غدًا السبت، إنعقاد الإجتماع الرابع والستين لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، للتصويت على منح جوائز الدولة لعام 2019 برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن أسماء المرشحين وذلك على النحو التالي:

جائزة النيل في الفنون، جاءت قائمة ترشيحات لجان الفحص:الفنان جورج عبد المسيح بشاى البهجورى "جورج البهجورى"، لينين فتحى عبدالله فكرى الرملى "لينين الرملى".
جائزة النيل في الآداب، جاءت قائمة ترشيحات لجان الفحص: الكاتب محمد سلماوى محمد سلماوى "محمد سلماوى"، الدكتور أحمد على مرسى أحمد يوسف "أحمد على مرسى".
جائزة النيل في العلوم الاجتماعية:"الدكتور جودة عبد الخالق السيد محمد متولى "جودة عبد الخالق"، الدكتور محمد حامد إبراهيم دويدار "محمد دويدار".
جائزة النيل للمبدعين العرب، جاءت قائمة ترشيحات لجان الفحص:"الفنان محمد عمر خليل، الدكتور فتحى بن الهادى بن أحمد بن عبد السلام التريكى "فتحى التريكى".
أما جائزة التفوق فهي كالتالي: 
جائزة الدولة للتفوق في الفنون جاءت قائمة الترشيحات حسب لجان الفحص: الدكتور أحمد رجب منصور صقر "أحمد رجب منصور"، الدكتور كريم الغزالى كسيبة "كريم كسيبة"، الراحل المخرج محسن حلمى محمد الجمال "محسن حلمى"، نسان دوس أمين "ناثان دوس".

جائزة الدولة للتفوق في الآداب جاءت قائمة ترشيحات لجان الفحص: مسعود فتحى عبد المجيد شومان "مسعود شومان"، الدكتور أحمد محمد أحمد بلبولة "أحمد بلبولة"، الدكتور فوزى محمود أحمد خضر "فوزى خضر"، الدكتور مصطفى بيومى عبد السلام "مصطفى بيومى عبد السلام".
جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية جاءت قائمة ترشيحات لجان الفحص: "الدكتور إبراهيم الدسوقى عبدالله على المسلمى "إبراهيم عبدالله المسلمى"، الدكتور أحمد رجب محمد على، الدكتور أنور حامد أحمد مغيث، الدكتور عبد المنعم إبراهيم الدسوقى الجميعى "عبد المنعم الجميعى"، الدكتور محمد سالمان محمد سالمان طايع، الدكتور مصطفى مرتضى على محمود".

وبالنسبة لجوائز الدولة التقديرية جاءت الترشيحات في مجال الفنون:"الفنان الكبير محمد محمود محمد صبح المشهور بـ محمد صبحى، المخرجة سميحة على محمود الغنيمى "سميحة الغنيمى"، الدكتور الراحل فاروق وهبة الجبالى "فاروق وهبة"، الدكتور طارق رجب يوسف زبادى "طارق زبادى"، الفنان "محمد ثروت زكى محمد البحر "ثروت البحر"، الدكتورة هدى يوسف وصفى "هدى وصفى".

أما عن جائزة الدولة التقديرية في الآداب فرشح لها: محمد حسن أحمد سليمان "محمد سليمان"، محمد لطفى حسن جبريل "محمد جبريل"، يعقوب إسحق قلينى الشارونى "يعقوب الشارونى"، الروائى مصطفى محمد على نصر "مصطفى نصر"، الدكتور عبدالله عبد الفتاح التطاوى "عبدالله التطاوى"، الدكتور محمد حسن عبدالله".

وعن جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية:الدكتور رابح رتيب بسحنا "رابح رتيب"، الدكتور السيد أحمد أحمد عبد الخالق "السيد عبد الخالق"، الدكتور محمد عثمان عبد العليم الخشت "محمد عثمان الخشت، الدكتور سامى السيد عبد العزيز مصطفى "سامى السيد عبد العزيز"، الدكتور يوسف عبد المجيد محمد حسن فايد "يوسف عبد المجيد فايد"، الدكتور نبيل سيد إمبابى عبد الرازق "نبيل سيد إمبابى"، الدكتور محمد عبد الستار عبد المقصود عثمان "محمد عبد الستار عثمان"، السفير الدكتور السيد أمين شلبى "أمين شلبى".
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