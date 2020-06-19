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فن

على طريقة يا انا يا خالتي.. محمد هنيدي يسخر من سرقة حسابات تويتر.. والله ما كذب

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:49 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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مصطفى كرم

سخر الفنان محمد هنيدي من رسالة منسوبة لشركة تويتر يتم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لسرقة الحسابات بزعم عمل صيانه للايميل بعد إعطائه الباسورد والإيميل.

وغرد محمد هنيدي عبر تويتر قائلا "‏تدري والله عطيته الباسورد تدري ليش لانه ما كذب".

ويواصل محمد هنيدي تصوير فيلمه الجديد "النمس والانس "الفيلم من  بطولة منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.

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وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 ايام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.

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