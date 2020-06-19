على طريقة يا انا يا خالتي.. محمد هنيدي يسخر من سرقة حسابات تويتر.. والله ما كذب

سخر الفنان محمد هنيدي من رسالة منسوبة لشركة تويتر يتم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لسرقة الحسابات بزعم عمل صيانه للايميل بعد إعطائه الباسورد والإيميل.

وغرد محمد هنيدي عبر تويتر قائلا "‏تدري والله عطيته الباسورد تدري ليش لانه ما كذب".



ويواصل محمد هنيدي تصوير فيلمه الجديد "النمس والانس "الفيلم من بطولة منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.

اقرأ أيضا :

العالم كله بيتغير إلا أنتوا.. محمد هنيدي يسخر من هزيمة أرسنال بثلاثية

وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 ايام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.



