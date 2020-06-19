معاناة 25 عاما .. سعودية دخلت لإجراء عملية تجميلية فانتزعوا عينها

أثار مقطع فيديو مؤلم لامرأة سعودية تحكي عن معاناتها طوال 25 عامًا منذ أن فقدت نظرها بسبب أخيها في صغرهما التعاطف والحزن على مواقع التواصل، فعندما أرادت علاجها زاد الأمر الطين بلة.





فقدت المواطنة السعودية وفاء النظر بعينها اليمنى في حادث تسبب فيه أخيها منذ كانت في الخامسة من عمرها، لكنها تزوجت في عمر الـ13.

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كانت حياتها طبيعية قبل الزواج حتى أقنعها طبيب من عديمي الضمير بإجراء عملية تجميلية لتحسين شكل عينها.





ووفقًا للمقطع تحكي وفاء في مداخلة مع برنامج "يا هلا" بأن الصدمة وقعت عليها كالصاعقة عندما استيقظت لتجدهم قد انتزعوا عينها.





كانت وفاء في الـ16 من عمرها فقط عندما أجرت العملية داخل أحد المستشفيات في الرياض، وقد تشوه شكل عينها اليمنى فأقنعوها بإمكانية تركيب عين اصطناعية.





شعرت المسكينة بألم شديد رافقها مدة 25 عامًا نتيجة للإهمال والغش الطبي الذي أصابها بمرض مزمن أدخلها في دوامة من المعاناة.





ونظرًا لعمرها الصغير وعدم وجود من يوجهها فلم تعلم ما الإجراء المفترض اتخاذه لاسترداد حقها، وبعد 25 عامًا وكلت محامي منذ 4 سنوات لكنه أخبرها بأن القضية قد سقطت.



