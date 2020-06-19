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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:04 م
صلاة الجمعة من مسجد
صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب
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محمود محسن
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية مميزة لمتابعيها وقرائها نقدم بثا مباشرا من صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب بالقاهرة بحضور 20 مصليا من العاملين بالأوقاف . 

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة: أدب المحن (الأدب مع الله “عز وجل” والأدب مع الخلق) ، وبحضور نحو عشرين مصليًّا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف , وبالالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

وأضافت الوزارة، أن إقامة الجمعة اليوم قاصرة على مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) فقط

وتابعت: نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين. 

وفي السياق ذاته  كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ أحمد دسوقي مكي مدير إدارة النشر بديوان عام الوزارة بأداء خطبة الجمعة اليوم وذلك في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.
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