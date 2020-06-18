الأوقاف تشترط على أئمة الخارج موافقة السفارة المصرية لتجديد الإجازة

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه بالنسبة للأئمة والعاملين بالأوقاف المعارين أو المتعاقدين بالخارج الذين لم يتمكنوا من النزول ويرغبون في تجديد إجازاتهم السنوية عليهم أن يضمنوا طلب تجديد الإجازة خطابًا من السفارة المصرية بتسجيلهم بها في الدولة التي يعملون بها مع اعتبار أن إفادة السفارة شرط لتجديد الإجازة.





وأضاف المتحدث باسم الأوقاف، أما بالنسبة للموجودين داخل مصر أثناء التجديد فلابد من تسليم صورة حديثة من جواز السفر والأصل للاطلاع عليه عند التجديد.



