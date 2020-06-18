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ديني

الأوقاف تشترط على أئمة الخارج موافقة السفارة المصرية لتجديد الإجازة

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:47 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه بالنسبة للأئمة والعاملين بالأوقاف المعارين أو المتعاقدين بالخارج الذين لم يتمكنوا من النزول ويرغبون في تجديد إجازاتهم السنوية عليهم أن يضمنوا طلب تجديد الإجازة خطابًا من السفارة المصرية بتسجيلهم بها في الدولة التي يعملون بها مع اعتبار أن إفادة السفارة شرط لتجديد الإجازة. 

وأضاف المتحدث باسم الأوقاف، أما بالنسبة للموجودين داخل مصر أثناء التجديد فلابد من تسليم صورة حديثة من جواز السفر والأصل للاطلاع عليه عند التجديد.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت إصدار  وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أمس القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2020 بتجديد إعارة (53) إمامًا وخطيبًا من أئمة وزارة الأوقاف للعمل بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان الشقيقة ،وذلك في  إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير في جميع أرجاء المعمورة.
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