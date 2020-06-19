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رياضة

إشادة أهلاوية بدور أمير توفيق في بقاء فايلر حتى نهاية الموسم

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:21 م
أمير توفيق
أمير توفيق
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عبدالحكيم ابوعلم
 أشاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بجهود أمير توفيق مدير التعاقدات علي ما قدمه طوال الفترة الماضية سواء في ملف طاهر محمد طاهر او خطوات تجديد تعاقد السويسري رينيه فايلر.

وأثني الخطيب علي صيغة التعاقد الأولي مع فايلر التي تضمنت بندًا كان بناء علي نصيحة من امير توفيق وهي:" ينتهي في 30 يونيو أو بنهاية الموسم الرياضي ..أيهما أبعد".

وتسببت تلك الجملة في بقاء فايلر لنهاية الموسم وعدم رحيلة في نهاية الشهر الجاري بعد ان اصر أمير توفيق علي وضعها عند التعاقد مع المدرب السويسري في سبتمبر الماضي.

كما نجح أمير توفيق في إبرام كل الصفقات التي طلبها الجهاز الفني في الموسمين الماضيين ببراعة شديدة بجانب إشرافة علي حزمة من المشروعات الإستثمارية التي تدر دخلًا كبيرًا علي النادي خلال الفترة الماضية.
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