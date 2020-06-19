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أخبار البلد

الزراعة: استخدام نظم الري الحديث أصبح حتميا لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:19 م
السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة
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شيماء مجدي
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور ممثلي وزارة الري بشأن بحث آليات لوضع برنامج لتمويل مشروع التحول الى نظم الري الحديث بديلًا عن نظم الري التقليدية.

وقد شارك فى الاجتماع بالحضور وعبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية ومنهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي و هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري و طارق فايد رئيس بنك القاهرة بالاضافة الى ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبه اوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة لتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة وزيادة الرقعة الزراعية من خلال التوسع الرأسي والافقي وهو الامر الذي يتطلب توفير الكميات اللازمة من المياه لري هذه الاراضي، لافتًا الى ان استخدام نظم الري الحديثة اصبح امرًا حتميًا خاصة فى ظل توجهات الدولة نحو ترشيد استخدام المياه.

ومن جانبهم عبر رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية عن استعدادهم للمشاركة فى تمويل هذا البرنامج التنموي بهدف مساعدة المزارعين فى استخدام نظم الري الحديث خاصة وان عدد من البنوك قد سبق لها تنفيذ مشروعات مشابهه بالتعاون مع وزارة الري.

و انتهى الاجتماع الى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي وزارات الصناعة والزراعة والري والبنوك للتوصل الى تصور شامل للبرنامج المطلوب وآليات تنفيذه، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاقراره وبدء التنفيذ.
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