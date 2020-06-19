مهددة بالتصعيد.. إيران ترفض قرار السماح لمفتشي الطاقة الذرية دخول موقعين نوويين

ردت إيران على موافقة محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار يدعوها للسماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين نوويين قديمين والتعاون معها بشكل كامل.





ووفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب آبادي، إن طهران ترفض قرار الوكالة الدولية وستتخذ الإجراءات المناسبة ردًا عليه.





كما حمل غريب آبادي الدول الأوروبية مسؤولية تداعيات الرد الإيراني على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





ودعا الوكالة إلى الالتزام بحدود صلاحياتها وتقدير التعاون الذي قدمته إيران مع المفتشين الدوليين، وتنفيذ مهامها بحرفية وحيادية وبشكل مستقل.





وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافق على قرار يدعو إيران للسماح لمفتشيها بدخول موقعين نوويين قديمين والتعاون معها بشكل كامل.





يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، أنه سيجري اليوم مع نظرائه في بريطانيا وألمانيا، محادثات لتحديد الاستراتيجية بشأن إيران للشهور المقبلة.





وأضاف لودريان، وفقُا لوكالة "رويترز"، أنه سيجدد الدعوة، خلال اجتماع مع نظيريه الألماني والبريطاني اليوم، للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.





وأشار: "نأمل في أن تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".