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محافظات

الفريق الطبى السادس بعزل قها يسلم الراية للفريق السابع لمواجهة كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:38 م
الفريق الطبى السادس
الفريق الطبى السادس
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إبراهيم الهوارى
غادر الفريق الطبي السادس بمستشفى قها للحجر الصحي والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة القليوبية المستشفى بعد أداء مهامه لمدة اسبوعين فى مواجهة كورونا فيما تسلم الفريق الطبي السابع المسؤولية اليوم برئاسة الدكتور محمود حسب الله.


من ناحية أخرى نظمت المستشفى احتفالا لأعضاء الفريق الطبى السادس برئاسة الدكتور أسماء عربى وقدمت المستشفى الشكر والتقديم الطبي السادس بالمستشفى من أطباء وتمريض مشيدة بجهودهم وعملهم الدؤوب فى خدمة المرضى ورعايتهم خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت الدكتورة أسماء عربى مدير الفريق الطبي السادس بمستشفى قها للعزل والمخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا قد أعلنت استمرار خروج الحالات التي تتعافى من الفيروس بعد تماثلها للشفاء. 

واضافت ان مستشفى قها للحجر الصحي تتمتع بوجود كفاءة بشرية وتجهيزات طبية على اعلي مستوى تمكنها بأداء القيام بمهامها فى خدمة المرضى من خلال أطقم طبية وتمريض واداريين لا يخافون الصعاب ويمتلكون همم وقوة تنحت الصخر من اجل خدمة المرضى. 

واوضحت الدكتورة اسماء أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق و أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.
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