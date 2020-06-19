هل اقتربت نهايته.. بريطانيا تخفض مستوى إنذار كورونا إلى الثالث

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، عن تخفيض مستوى الإنذار لفيروس كورونا المستجد من الرابع إلى المستوى الثالث.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوصى مركز الأمن الحيوي المشترك التابع للحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، بخفض مستوى التحذير من فيروس كورونا من الرابع إلى الثالث، ضمن نظام التنبيه المكون من 5 مستويات، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء بوريس جونسون في مايو الماضي.





وأضاف المركز أن الإحصائيات أظهرت أن هناك انخفاض مطرد في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، لكن هذا لا يعني أن الجائحة قد انتهت، فلا يزال الفيروس منتشر بشكل عام، ومن المحتمل حدوث تفشي محلي.





وأضافت الصحيفة أن تخفيض مستوى الإنذار تم الإعلان عنه بشكل مشترك من قبل المسؤولين الطبيين في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، وأشاد بهذه الخطوة وزير الصحة مات هانكوك باعتبارها "لحظة كبرى" أظهرت أن "خطة الحكومة تعمل".





وأضاف هانكوك أن تغيير المملكة المتحدة إلى التحذير لمستوى أقل هو شهادة حقيقية على تصميم الشعب البريطاني على التغلب على هذا الفيروس.





جاء ذلك بعد أسابيع تم فيها الحفاظ على إنذار الخطورة على الرغم من قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتخفيف الإغلاق، ليعلن مركز الأمن الحيوي أن مستوى التحذير لم يعد مرتفعا أو عاليا بشكل كبير.





لكن تلك الخطوة ستكثف الضغط على رئيس الوزراء لتخفيف القيود الاجتماعية الصارمة التي تخنق الاقتصاد، حيث يطالب المحافظون بمراجعة لقاعدة المترين التي قال عدد كبير من أصحاب الأعمال إنها ستصعب عليهم العودة لوتيرتهم المعتادة في العمل بعد إجراءات عزل عام لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.