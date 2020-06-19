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حوادث

قطع أثرية للبيع.. خدعة جديدة للنصب على المواطنين عبر الفيس بوك

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:01 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بنشر مشاركات على حسابه الشخصى بموقع فيس بوك للترويج لبيع وشراء القطع الأثرية والعملات بقصد النصب على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام  (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) بنشر مشاركات عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية وعملات أجنبية نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج  تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين أنه يحتوى على آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها وصور لقطع أثرية.

بمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه للترويج والوساطة للراغبين من المواطنين فى بيع وشراء قطع أثرية وعملات أجنبية عبر موقع التواصل الإجتماعى بغرض النصب عليهم والإستفادة منهم ماديًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها ولا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة  من خلال شبكة " الإنترنت ".
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