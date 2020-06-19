لحظة إصابة طاقم قناة الغد بقنابل غاز الاحتلال الإسرائيلى.. شاهد

عرضت فضائية الغد لقطات إصابة طاقم الغد بقنابل غاز الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شرق قليقلة .





وقد تعرض خالد بدير مراسل قناة الغد لحالة سعال شديدة منعته من استكمال تغطيته جراء إطلاق الجيش الإسرائيلى لقنابل الغاز المسيل للدموع فى مواجهات مع مجموعة من الشباب الفلسطينى بمنطقة كفر قدوم .





وقد أطلق الجيش الاسرائيلى قنابل الغاز المسيل للدموع بصورة عشوائية وعمليات كر وفر وقام عدد من الشباب الفلسطينى بمحاولة التصدى لانتهاكات الجيش الإسرائيلى.





وقد احتل عدد من جنود الجيش الإسرائيلى عددا من المنازل الفلسطينية فى المنطقة الجبلية فى منطقة كفر قدوم ويواصلون إطلاق الرصاص الحى المطاطى .





وتعيش الأسر الفلسطينية فى منطقة كفر قدوم حالة من الرعب نتيجة إطلاق الجيش الاسرائيلى الرصاص الحى المطاطى فى الشوارع .





يذكر أن وسائل الإعلام العبرية قد نشرت اليوم الجمعة تفاصيل رفع تصنيف الإدارة الأمريكية لـ فلسطين من سلطة إلى دولة.





وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية إن الإدارة الأمريكية صنفت السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها دولة، وأدرجتها على قائمة الدول التي يتم فحص معايير إدارة الأموال فيها، كأي دولة في العالم.





وقالت "معاريف" إن هناك حالة من القلق في أوساط المسؤولين الإسرائيليين عقب تصنيف الإدارة الأمريكية، للسلطة الفلسطينية بأنها دولة، وإدراجها على قائمة الدول التي يتم فحص معايير إدارة الأموال فيها، مثل أي دولة أخرى في العالم.