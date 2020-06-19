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تعليم

محافظة بورسعيد: إجراءات تنظيمية ووقائية بلجان امتحانات الثانوية العامة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:38 م
محافظ بور سعيد
محافظ بور سعيد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، من خلال توفير زائرة صحية وطبيب وممرضة لكل لجنة البالغ عددها ١٧ لجنة بالإضافة إلى ٤ لجان ثانوية أزهرية مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم ، وأيضًا التأكد من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها. 

وأضاف أن شباب مديرية الشباب والرياضة وجمعية مشكاة نور سوف يقومون بتنظيم دخول الطلاب واستقبالهم أمام اللجان وإرشادهم وتهيئتهم نفسيا.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات  أولًا بأول  مع تكثيف أعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات.

وأكد المحافظ أنه سيتم المتابعة الدورية لانتظام العملية الامتحانية والتعامل الفورى مع أى معوقات وسرعة حلها، مشيرا إلى أن حلقة الوصل بين جميع اللجان والمحافظة سوف تكون من خلال غرفة عمليات المحافظة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الاجهزة المعنية بحضور اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم  والدكتور علي ابو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة  والدكتور عادل تعيلب رئيس هيئة الرعاية  والدكتورة مروة حلاوة مدير الطب الوقائي وجمعية مشكاة نور .
محافظة بورسعيد: إجراءات تنظيمية ووقائية بلجان امتحانات الثانوية العامة
محافظة بورسعيد: إجراءات تنظيمية ووقائية بلجان امتحانات الثانوية العامة
محافظة بورسعيد: إجراءات تنظيمية ووقائية بلجان امتحانات الثانوية العامة
محافظة بورسعيد: إجراءات تنظيمية ووقائية بلجان امتحانات الثانوية العامة
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