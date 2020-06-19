محافظة بورسعيد: إجراءات تنظيمية ووقائية بلجان امتحانات الثانوية العامة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، من خلال توفير زائرة صحية وطبيب وممرضة لكل لجنة البالغ عددها ١٧ لجنة بالإضافة إلى ٤ لجان ثانوية أزهرية مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم ، وأيضًا التأكد من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها. امتحاناتبالإضافةإلىارتداء





وأضاف أن شباب مديرية الشباب والرياضة وجمعية مشكاة نور سوف يقومون بتنظيم دخول الطلاب واستقبالهم أمام اللجان وإرشادهم وتهيئتهم نفسيا.





وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول مع تكثيف أعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات.





وأكد المحافظ أنه سيتم المتابعة الدورية لانتظام العملية الامتحانية والتعامل الفورى مع أى معوقات وسرعة حلها، مشيرا إلى أن حلقة الوصل بين جميع اللجان والمحافظة سوف تكون من خلال غرفة عمليات المحافظة .



