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تمارس البلطجة السياسية.. العرابى: تركيا أداة لدول كبرى لتنفيذ أهداف معينة في المنطقة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:41 م
اردوغان
اردوغان
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عادل نصار
شن السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن النظام التركي يسعى لهدم الدول العربية واحتلالها بأي طريقة بهدف سرقتها.

وعلق "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، على مطالبة مصر جامعة الدول العربية بعقد اجتماع وزاري طارئ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، قائلا :" يجب وضع العالم العربي وجامعة الدول أمام مسئوليتهم تجاه دولة عربية تتعرض لعدوان واحتلال من دولة أخرى"، لافتا إلى أن تركيا مخلب لبعض الدول الكبرى واداه لها لتنفيذ أهداف معينة في المنطقة.


وأضاف وزير خارجية مصر الأسبق، أن تركيا تمارس بلطجة سياسية على مستوى الإقليم بأكمله، فالأمس دخلت العراق، ومتواجدة في سوريا واليمن وقطر، منوهًا بأن السؤال الذي سيخيم على اجتماع وزراء الخارجية العرب هو التناقض في المواقف العربية والنظر تجاه تركيا، فهناك دول تتعامل معها على أنها دولة في الإقليم يجب التعامل معها، وأخرى ترى أنها دولة ترعى وتمارس الإرهاب.

وأكمل الوزير السابق، أن ليبيا دولة عربية يفترض أن تكون دولة موحدة ذات سيادة، معتبرها جزءا من الأمن القومي المصري، وجميع التحركات المصرية تهدف لصيانة سيادة هذه الدولة على أراضيها ومقدراتها.

وشدد العرابي، على أن المجتمع الدولي عليه دور كبير في التصدي للممارسات التركية بمواقف حاسمة.

  

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