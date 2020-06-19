هل تعرقل وصية أحمد زكي مسيرة مسلسل الامبراطور لـ محمد رمضان؟

وقال بشير الديك فى تصريح خاص لـ "صدى البلد": إن ما تردده عائلة الفنان الراحل أمر لا يعنينى خاصة أننى سأقدم عملا فنيا عن الراحل دون الخوض فى نشأته وسيرته الذاتية.

وأضاف بشير قائلا: "اتفقت على تقديم عمل عن الراحل أحمد زكى برؤيتى الفنية وكونى صادقته وزاملته فى الوسط الفنى وكان أحد المقربين منى وأعلم عنه كثيرا من التفاصيل الحياتية وبالتالى هذا بعيد كل البعد عما تقوله أسرة الفنان الراحل".





يذكر أن احدث أعمال بشير الديك كان فيلم "الفارس والأميرة" والذى عرض فى مهرجان الجونة السينمائى وهو من نوعية أفلام الرسوم المتحركة.





ويشار إلى أن الفنان محمد رمضان يستعد للقيام ببطولة مسلسل الامبراطور ويجسد فيه شخصية الفنان الراحل احمد زكى.