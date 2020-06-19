AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هل تعرقل وصية أحمد زكي مسيرة مسلسل الامبراطور لـ محمد رمضان؟

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:48 م
أحمد زكي - محمد رمضان
أحمد زكي - محمد رمضان
Advertisements
سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت، بعد التصريح الذي خرج به المخرج الشاب كريم إسماعيل (الصديق المقرب للفنان هيثم أحمد زكي)، والذي قال إن «هيثم» ووالده أحمد زكي، كانا يرفضان التطرق لحياتهما الخاصة، وتناقلها للجمهور. 

وأشار كريم إسماعيل، أن هيثم أخبره بأن والده أحمد زكي كان رافضًا لفكرة تقديم حياته في عمل درامي أو سينمائي، وما يؤكد على تصريحات المخرج الشاب هو أن «زكي» كان حريص على عدم الحديث عن حياته الخاصة في أي لقاء له. 

وفي حقيقة الأمر، لن يتأثر مسلسل «الإمبراطور» لـ محمد رمضان بما سبق، وذلك بعد رد المؤلف بشير الديك على ورثة الفنان الراحل أحمد زكى والذين أعربوا عن استيائهم فى حالة تقديم عمل درامى عن الراحل دون الرجوع إليهم وهو ما أكدت عليه تحديدا منى عطية شقيقة الراحل. 

وقال بشير الديك فى تصريح خاص لـ "صدى البلد": إن ما تردده عائلة الفنان الراحل أمر لا يعنينى خاصة أننى سأقدم عملا فنيا عن الراحل دون الخوض فى نشأته وسيرته الذاتية. 

وأضاف بشير قائلا: "اتفقت على تقديم عمل عن الراحل أحمد زكى برؤيتى الفنية وكونى صادقته وزاملته فى الوسط الفنى وكان أحد المقربين منى وأعلم عنه كثيرا من التفاصيل الحياتية وبالتالى هذا بعيد كل البعد عما تقوله أسرة الفنان الراحل". 

يذكر أن احدث أعمال بشير الديك كان فيلم "الفارس والأميرة" والذى عرض فى مهرجان الجونة السينمائى وهو من نوعية أفلام الرسوم المتحركة. 

ويشار إلى أن الفنان محمد رمضان يستعد للقيام ببطولة مسلسل الامبراطور ويجسد فيه شخصية الفنان الراحل احمد زكى.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل محمد رمضان.. نجوم قدموا السير الذاتية للفنانين وتعرضوا لهجوم أبرزهم منى زكي وأشرف عبد الباقى

بعد إعلان محمد رمضان تجسيد شخصية أحمد زكي.. نجوم في مرمى النقد بسبب أعمال السيرة الذاتية.. منى زكي تفشل في تقديم السندريلا.. ولعنة العندليب تصيب شادي شامل

مسلسل الإمبراطور.. شقيقة أحمد زكي: لن أوافق على تجسيد قصة حياة أخي إلا بشرط.. فيديو

أخبار الفن.. شاهد رأى بشير الديك في محمد رمضان قبل تعاونهما في الإمبراطور.. إليسا ترد على متنمرة

بشير الديك: محمد رمضان الأنسب وسأقدم رؤيتى فى شخصية أحمد زكى

بعد تعاقده على مسلسل أحمد زكى.. 3 صدمات مأساوية فى حياة بشير الديك

ترشيحاتنا

فيديو الدوحة يظهر من جديد.. هل تقف قطر وراء كتاب جون بولتون لرد جميل الفوضى إلى أوباما؟

دراسة: فيروس كورونا يستهدف أصحاب الأمراض المزمنة بسبب الـ ACE2

زوج يُرجم حتى الموت بعد قطعه ليدي زوجته بالمنجل .. تفاصيل

لم تغادر العناية.. تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

على نغمات المزمار.. رقص بالبدلة الواقية والكمامة في فرح شعبي بكفر شكر

رفضته مصر فذهب إلى أمريكا.. حكاية تمثال الحرية هدية فرنسا للقاهرة ونيويورك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة حيرت الأطباء.. مريضة تعاني من أعراض كورونا 3 أشهر ونتيجة فحصها سلبية

نتيجة مذهلة .. كوب يوميا من هذا المشروب يخلصك من آلام الركبة والمفاصل

رسميا .. ظهور مرسيدس AMG E63 S سيدان الجديدة 2021.. صور