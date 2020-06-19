قبل ماراثون الثانوية.. استلام 162 بوابة تعقيم وأجهزة كشف حراري بالإسكندرية

تسلمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ١٦٢ بوابة تعقيم من بينها ١٤٥ للجان الامتحان و١٧ بوابة لديوان المديرية ودواوين الإدارات والكنترولات ولجنة الإدارة ولجان التقدير.









وقالت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، إن المديرية أيضًا تسلمت أجهزة الكشف الحراري ومستلزمات الحماية والتعقيم من الكمامات بمختلف أنواعها وجوانتيات وأكياس (جل) وأجهزة أحذية وأكياس أحذية للمعلمين والطلاب وتم توزيع هذه المستلزمات على الإدارات التعليمية الثماني.









وأضافت أنها أنهت بالتعاون مع المديرية كل استعدادات امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ من تخطيط مداخل وأفنية مقار اللجان المخصصة للامتحانات على مسافات متباينة يقف بها الطلاب مراعاة للتباعد الاجتماعي لحين توقيع الكشف عليهم قبل دخول الامتحان للتأكد من عدم إصابتهم بأية أعراض لفيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.









وأشارت إلى أنه تم تعميم الفيديو الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لجميع الإدارات وجميع اللجان الامتحانية بالمحافظة، وتضمن الفيديو محاكاة توقيع الكشف الطبي على الطلاب ودخولهم اللجان والمسافات البينية.









من جانبه، عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالثغر، اجتماعًا مطولًا مع رؤساء اللجان المكلفين برئاسة لجان خارج المحافظة بحضور بسيوني محمد رئيس لجنة الإدارة والسيد مهدي رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع ( ب ) ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية لتوضيح كافة النواحي الخاصة بطريقة وإجراءات دخول الطلاب وتوقيع الكشف الصحي عليهم وطريقة فتح مظاريف الأسئلة وفق تعليمات الإدارة العامة للامتحانات وكيفية تسليم الطلاب مواد الامتحان خارج المجموع وفق الجدول والمواعيد المعلنة التي قررتها الوزارة.





جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أصدر تعليماته لمسئولي مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، والتي تبدأ في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.









وشدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان من عمليات تطهير وتعقيم وارتداء الكمامات وتباعد اجتماعي بمسافات آمنة للطلاب والمعلمين منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان.