لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة وسط الطبيعة .. شاهد

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، صورا أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور"إنستجرام".





وظهرت لاميتا فرنجية فى الصور وسط الطبيعة بإطلالة مثيرة وهى ترتدى فستان احمر جذاب مكشوف الصدر والكتفين ونظارة شمس.







واعتمدت "لاميتا فرنجية" على المكياج الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها.





وعلقت لاميتا فرنجية على الصور قائلة "كل يوم جديد له شكل مختلف"







يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".







وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

