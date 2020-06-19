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فن

مي سليم تستمتع بالأجواء الصيفية على شاطئ البحر

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:36 م
مي سليم
مي سليم
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محمد بدران

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مى سليم بإطلالة صيفية مبهجة ترتدى فستان مشجر خلال قضاء الإجازة على أحد الشواطئ.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مى سليم فى المكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال أنوثتها.


كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت وردة باللون الفوشيا على جانب شعرها.



يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولته إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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