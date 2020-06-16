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فن

شاهد.. مي سليم برفقة شقيقتيها على شاطئ البحر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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مريم عزت
شاركت الفنانة مى سليم جمهورها بصورة جديدة برفقة شقيقتيها على الشاطئ نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام". 

واكتفت الفنانة مي سليم بالتعليق على الصورة بـ"قلب أحمر". 

نالت صورة الفنانة مي سليم وشقيقتيها تعليقات الإعجاب كثيرة من جمهورها، وكان من أبرز التعليقات "قمرات اوى، حلوين ماشاء، اللة، بنحبكوا اوى اوى" 

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يذكر أن آخر أعمال مي سليم كانت مشاركتها في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي تم عرضه مع مطلع العام الجاري.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى ‏بطولة المسلسل ‏إياد نصار، وإدوارد، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه ‏جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، إضافة إلى ضيوف الشرف عايدة ‏رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب‎.‎


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