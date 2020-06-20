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اقتصاد

بالصعيد والمناطق الريفية.. انتهاء تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي قبل 30 يونيو

السبت 20/يونيو/2020 - 03:02 ص
محطات مياه وصرف صحي
محطات مياه وصرف صحي
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من محطات الصرف الصحي "معالجة ثنائية وثلاثية"، وجارٍ استكمال الأعمال والاختبارات والتسليم لباقي محطات المعالجة الجاهزة قبل نهاية العام المالى الجارى 2019 - 2020 فى 30 يونيو الجارى.

وأضاف خضر، أنه سيتم تشغيل تلك المحطات، ودخولها الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة، لرفع مستوى وجودة خدمات الصرف الصحى لأهالينا بالصعيد، والمحافظة على بيئة صحية لهم، مؤكدًا أهمية هذا المشروع القومى، الذى يتم متابعته بشكل مباشر من قبل القيادة السياسية، ورئيس الوزراء.

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كما تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، بالتعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بعمل حصر الوحدات السكنية المخدومة، والنطاقات العمرانية المتمتعة بخدمات الصرف الصحى، وكذا تنفيذ الشبكات والوصلات المنزلية وربطها بمحطات المعالجة التى تتسع لاستقبال المزيد من تصرفات الصرف الصحى، من أجل رفع نسبة السكان المخدومين بالمناطق الريفية، والاستغلال الأمثل والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التى تم إنفاقها فى تنفيذ محطات المعالجة.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية: إنه جارٍ حصر جميع التجمعات العمرانية المخدومة بشبكات الصرف الصحى عن طريق شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وحصر الأعمال المطلوبة لاستكمال منظومة الصرف الصحى من محطات رفع ومعالجة، واعتبار هذا المشروع مشروعًا قوميًا، لرفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى.

وأضاف نائب الوزير، أنه يجب وضع أولويات لتنفيذ مشروعات المياه والصرف خلال موازنة العام المالى 2020/2021، وذلك فى ضوء الاعتمادات المالية المتاحة.
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