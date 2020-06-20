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سيارات

تعطيل المحرك أبرزها.. أضرار قيادة السيارة بخزان وقود فارغ

السبت 20/يونيو/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن الوقود العنصر الأساسي في تشغيل محرك السيارة بالإضافة إلى تنبيه كمبيوتر السيارة للسائق بقرب نفاذ الوقود إلا أن بعض السائقين يتجاهلون من هذه التحذيرات .

ويؤدي ذلك إلى توقف السيارة فجأة بسبب نقص الوقود وهو ما يسبب العديد من المشاكل والأضرار للسيارة .

وحذر خبير السيارات في الهيئة الألمانية للفحص الفني تورستن هيس من نفاذ الوقود في سيارات الديزل المزودة بنظام للحقن الميكانيكي، لأنها تؤدي إلى توقف السيارة وإصابة المحرك بالأعطال ويتطلب الأمر تشغيله إجراءات عملية مجهدة لتصريف الهواء يدويا من دورة الوقود .

وأضاف الخبير الألماني أن الشركات العالمية للسيارات الحديثة تروج إلى أنها محصنة إلى حد كبير من السير وذلك حتى فراغ خزان الوقود تمام والسبب أن ذلك يحدث في بعض الأحيان .

وبالرغم من استعمال فلاتر الوقود إلى أن محركات السيارات الحديثة قد تمتص جزئيات الاتساخات التي تترسب في الوقود عند السير حتى فراغ الخزان تمام فبالتالي لايمكن ضمان الاحتراق النظيف للوقود.

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