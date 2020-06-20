تعطيل المحرك أبرزها.. أضرار قيادة السيارة بخزان وقود فارغ

وأضاف الخبير الألماني أن الشركات العالمية للسيارات الحديثة تروج إلى أنها محصنة إلى حد كبير من السير وذلك حتى فراغ خزان الوقود تمام والسبب أن ذلك يحدث في بعض الأحيان .





وحذر خبير السيارات في الهيئة الألمانية للفحص الفني تورستن هيس من نفاذ الوقود في سيارات الديزل المزودة بنظام للحقن الميكانيكي، لأنها تؤدي إلى توقف السيارة وإصابة المحرك بالأعطال ويتطلب الأمر تشغيله إجراءات عملية مجهدة لتصريف الهواء يدويا من دورة الوقود .وبالرغم من استعمال فلاتر الوقود إلى أن محركات السيارات الحديثة قد تمتص جزئيات الاتساخات التي تترسب في الوقود عند السير حتى فراغ الخزان تمام فبالتالي لايمكن ضمان الاحتراق النظيف للوقود.