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سيارات

علامات تدل على وجود ماء مختلط مع الوقود في خزان السيارة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:01 م
صدى البلد
كريم عاطف
دائمًا يسمع أصحاب السيارات عن وجود بعض محطات الوقود التى تخلط المياه مع البنزين أو الوقود، الأمر الذى يؤدى إلى القلق الشديد لأصحاب السيارات من الأضرار التى قد تصيب سياراتهم بسبب هذا الغش التجارى.

ويقدّم "صدى البلد" بعض الأعراض أو العلامات التي تدل على وجود ماء مختلط مع الوقود في خزان الوقود في السيارة وأضرارها على المحرك وبعض الحلول لمعالجة هذا المُشكّل.

أولاً العلامات أو الأعراض التي تدل على وجود ماء مختلط مع الوقود هى تقطيع في الحركة والعمل لمحرك السيارة أو توقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء السير أو خلل في دوران المحرك وعدم انتظام في أدائه.

ثانيًا طرق التصرف فى هذه الحالات يجب على الفور إيقاف السيارة عن العمل وإحضار فنى مختص لمعرفة السبب الحقيقى لعطل السيارة وعند التأكد بالفعل من وجود مياه مختلطة مع الوقود عليك بتفريغ خزان الوقود بالكامل وتغيير ببنزين نظيف، ثم تنظيف أنابيب نقل الوقود بشكل جيد وذلك باستعمال الهواء المضغوط، حتى لا تبقى المياه داخلها، لأنه من الممكن أن يكون هذا الاختلاط الصدأ داخل خزان الوقود في السيارة وبالتالي مع الوقت قد يُسبب أضرارًا أخرى للسيارة .

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