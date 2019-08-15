علامات تدل على وجود ماء مختلط مع الوقود في خزان السيارة

دائمًا يسمع أصحاب السيارات عن وجود بعض محطات الوقود التى تخلط المياه مع البنزين أو الوقود، الأمر الذى يؤدى إلى القلق الشديد لأصحاب السيارات من الأضرار التى قد تصيب سياراتهم بسبب هذا الغش التجارى.





ويقدّم "صدى البلد" بعض الأعراض أو العلامات التي تدل على وجود ماء مختلط مع الوقود في خزان الوقود في السيارة وأضرارها على المحرك وبعض الحلول لمعالجة هذا المُشكّل.





أولاً العلامات أو الأعراض التي تدل على وجود ماء مختلط مع الوقود هى تقطيع في الحركة والعمل لمحرك السيارة أو توقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء السير أو خلل في دوران المحرك وعدم انتظام في أدائه.



