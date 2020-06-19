مضيت خالد بن وليد .. يوسف شعبان يستنكر عدم مشاركة النجوم القدامى بالأعمال الفنية

طمأن الفنان يوسف شعبان، جمهوره على حالته الصحية قائلا: " الحمد لله دلوقتي كويس متمالك نفسي ماشي الحال".





وأضاف من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي قائلا: "أنه قام بالإمضاء على مسلسل خالد ابن الوليد، ولكنه تم تأجيله، وأيضا مع سميرة احمد مسلسل بالحب هنعدي"، مشيرا إلى أنه وقع مسلسل سميرة أحمد منذ عام ومش عارفين ينتجوه_ على حسب تعبيره.





وتابع شعبان،: "سميرة أحمد من جيل فاتن حمامة والناس القديمة يعني الناس عاوزة تشوفها مش كله جديد يعني الدراما مش كده في مراحل الفنان بيمر بها الشباب والنضج والكبار" .





واستنكر شعبان عدم استخدام النجوم القدماء في تقديم أعمال وخصوصا وأنهم أصل الدراما وأنه يوجد نجوم عظماء ظلو يعملون في التمثيل حتى توفوا قائلا " مينفعش نركن الناس القديمة على جنب".