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توك شو

مضيت خالد بن وليد .. يوسف شعبان يستنكر عدم مشاركة النجوم القدامى بالأعمال الفنية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:19 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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عبد الخالق صلاح
طمأن الفنان يوسف شعبان، جمهوره على حالته الصحية قائلا: " الحمد لله دلوقتي كويس متمالك نفسي ماشي الحال". 

وأضاف من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي قائلا: "أنه قام بالإمضاء على مسلسل خالد ابن الوليد، ولكنه تم تأجيله، وأيضا مع سميرة احمد مسلسل بالحب هنعدي"، مشيرا إلى أنه وقع مسلسل سميرة أحمد منذ عام ومش عارفين ينتجوه_ على حسب تعبيره.

وتابع شعبان،: "سميرة أحمد من جيل فاتن حمامة والناس القديمة يعني الناس عاوزة تشوفها مش كله جديد يعني الدراما مش كده في مراحل الفنان بيمر بها الشباب والنضج والكبار" .

واستنكر شعبان عدم استخدام النجوم القدماء في تقديم أعمال وخصوصا وأنهم أصل الدراما وأنه يوجد نجوم عظماء ظلو يعملون في التمثيل حتى توفوا قائلا " مينفعش نركن الناس القديمة على جنب".
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