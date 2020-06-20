الأهلي الوحيد المستفيد .. ماجد سامي: اتحاد الكرة قالنا "هنلعب الدورى حتى لو غصب عنكم".. فيديو

قال ماجد سامي، مالك نادى وادي دجلة ، إنه يدرس إلغاء فريق الكرة بالنادي بسبب الأزمة الإقتصادية التى يعانى منها الفريق الدجلاوى .





وأضاف ماجد سامي ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن ناديه لن يستكمل الدوري، حتى اذا تم إلغاء الهبوط، موضحا إن دجلة يفكر فى الغاء نشاط كرة القدم بسبب الأزمة الإقتصادية.





وأوضح ماجد سامي، إن اجتماع اتحاد الكرة مع الاندية انقسم الى جزئين ايجابي وسلبي، مشيرا إلى أن اراء اتحاد الكرة كانت متضاربة خلال اجتماعه مع الاندية، مشددا إن اتحاد الكرة قال للاندية "هنلعب الدورى حتى لو غصب عنكم".





وأكد مالك وادي دجلة، قائلا :" نحن نصرف 100 مليون جنيه سنويا، ولانجني أرباحا سوي 30 مليون فقط، أى أننا نخسر 70 مليون، ونتمنى إنشاء رابطة للأندية تساعد فى تحسين أوضاعنا".





كما أشار مالك نادي وادى دجلة، إلى أن مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، تراجع عن موافقته بمنح الدورى للاهلى لانه وجد الفارس الأحمر، متمسك باستكمال الدورى.



